الإسكندرية - محمد البدري:

نظّمت مكتبة الإسكندرية ورشة عمل بعنوان "كيف نفهم الإعلام ونتعامل معه؟"، قدّمها أحمد عصمت، استشاري تكنولوجيا الإعلام والتحول الرقمي، وسط حضور متنوع من المهتمين بالشأن الإعلامي، ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للدورة العشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

تناولت الورشة أهمية الإعلام بوصفه ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتطورها، ودوره في تشكيل الرأي العام والتأثير على سلوكيات الأفراد والجماعات.

كما تطرقت لمفاهيم الرسالة الإعلامية وطرق استقبالها من قبل الجمهور وتحليلها من خلال مجموعة من الأسئلة التفاعلية، منها: من أنشأ هذه الرسالة؟ وما التقنيات الإبداعية المستخدمة لجذب الانتباه؟ وكيف تختلف طرق فهم الرسالة بين الأفراد؟ وما القيم أو أنماط الحياة التي تم تمثيلها أو تغييبها؟ ولماذا أُرسلت هذه الرسالة تحديدًا؟

واعتمد عصمت في تقديمه للورشة على ألعاب تفاعلية مبسطة تهدف إلى إيصال المفاهيم الإعلامية بطريقة سلسة، مما أتاح للحضور مشاركة وجهات نظرهم المختلفة حول الإعلام بين الأجيال المصرية والعربية.

وسلطت الورشة الضوء على الإعلام الرقمي وخوارزميات الاقتراح، موضحة تأثيراتها في تشكيل الوعي الجمعي والتفاعل مع المحتوى الإعلامي الموجّه، إلى جانب الحديث عن تحديات التحقق من المعلومات في البيئة الرقمية.

ويُعد أحمد عصمت من أبرز الفاعلين في مجال تكنولوجيا الإعلام وريادة الأعمال الإعلامية والتحقق من المعلومات على مستوى العالم العربي.

يُذكر أن الدورة العشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تُقام في الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجاري، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحادَي الناشرين المصريين والعرب، بمشاركة 79 دار نشر مصرية وعربية. ويشهد المعرض أكثر من 215 فعالية ثقافية متنوعة تشمل ندوات وأمسيات شعرية وورش عمل، داخل مقر المكتبة وعلى هامش المعرض في القاهرة، بمشاركة نحو 800 مثقف ومفكر وباحث من مختلف التخصصات.