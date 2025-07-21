"حكورة" و"زيكا" إلى حبل المشنقة بعد جريمة قتل في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، بإعدام متهمين شنقًا بعد إدانتهما بقتل شاب إثر خلافات مالية تتعلق بتجارة المواد المخدرة في قرية عرب الكلابات الغربية التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة وإيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وأمانة سر سيد على بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 19806 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى ورود بلاغا لمركز شرطة الفتح من مستشفى الإيمان العام بوصول "محمد. أ. س" جثة هامدة وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبتوجيه من اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير مباحث المديرية، ومعاون مباحث مركز الفتح، حيث كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة كل من "إبراهيم. ص. أ" وشهرته "حكورة" (23 عامًا)، و"أحمد. م. ف" وشهرته "زيكا" (32 عامًا)، ويقيمان بقرية عرب الكلابات الغربية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى إحدى الأراضي الزراعية بالقرية، حيث تربصا له أثناء عودته بعد شراء كمية من المواد المخدرة، وقاما بإيقافه، ثم بادر المتهم الأول بطعنه في قدمه اليسرى باستخدام "مطواة"، بينما قام المتهم الثاني بطعنه في جانبه الأيمن بسكين، قبل أن يستوليا على المبلغ المالي الذي كان بحوزته، بالإضافة إلى دراجته النارية.

وأُحيل المتهمان إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام، بعد ثبوت ارتكابهما للجريمة بدافع السرقة والخلافات على تجارة المخدرات.