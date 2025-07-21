قرار عاجل من محكمة الاستئناف في قضية طفل البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، تأجيل نظر قضية طفل البحيرة لجلسة 18 أغسطس المقبل، لحضور كبير الأطباء الشرعيين وضم أوراق علاج المتهم وضم أوراق نيابة أمن الدولة العليا بشأن أقوال شهود الإثبات والتحقيقات التى جرت معهم.

كان الطفل ياسين وصل إلى محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية مرتديًا زي سبايدر مان، بصحبة والدته، لحضور ثاني جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالي بالمدرسة.

كانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، حكمت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة.

وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.