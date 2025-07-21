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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف صهاريج وقود وسفن بميناء الحديدة

01:02 م الإثنين 21 يوليه 2025

إذاعة الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف منشآت في ميناء الحديدة باليمن، قائلًا "استهدفنا صهاريج وقود وآليات هندسية تعمل على ترميم البنى التحتية في ميناء الحديدة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف أيضًا سفنًا وقوارب، قال إن جماعة أنصار الله (الحوثيين) تستخدمها لأغراض عسكرية، وفق زعمه.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يواصل استهداف وتدمير مواقع عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة.

ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، بأن طيران العدو الإسرائيلي يشن سلسلة من الغارات على ميناء الحديدة.

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الجيش الإسرائيلي وقود ميناء الحديدة سفن اليمن
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