"تفحم بالكامل".. السيطرة على حريق داخل مصنع زجاج بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، في السيطرة على حريق نشب داخل أحد مصانع الزجاج بمنطقة الشرقاوية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وسط استجابة سريعة من الأجهزة الأمنية وخدمات الإطفاء.

وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من غرفة العمليات باشتعال النيران داخل مصنع "ياسين للزجاج"، وتحديدًا في مكبس فرن أدوات المائدة بالمصنع.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد مدحت ممدوح والرائد محسن شاهين، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء مدعومة بسيارة إسعاف، حيث تمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها لباقي أجزاء المصنع، فيما تُجرى حاليًا أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة المكبس، فيما أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، وبيان أسباب اندلاعه بدقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.