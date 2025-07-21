قطار يدهس "توكتوك" ويُودي بحياة سائقه في المنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

شهدت قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الإثنين، حادثًا مأساويًا راح ضحيته شاب ثلاثيني، إثر اصطدام قطار بمركبة "توكتوك" كان يقودها أثناء عبوره من نقطة غير مخصصة لعبور المركبات أو المشاة.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوفاة الشاب "أحمد فتحي نصر الدين زينة"، في العقد الثالث من عمره، ومقيم بالقرية ذاتها، بعدما صدمه قطار "بنها – منوف" أثناء محاولة عبوره شريط السكة الحديد في موقع غير مخصص لذلك.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، فيما جرى نقل الجثمان إلى مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضح مصدر طبي مسؤول، أن الشاب وصل إلى المستشفى إثر إصاباته البالغة الناتجة عن الحادث، مشيرًا إلى فشل محاولات إنعاش القلب بسبب توقفه الكامل، وتم حفظ الجثمان بثلاجة المستشفى تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان الأسباب التفصيلية للوفاة.