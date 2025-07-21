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جولة موسعة لوزير الصحة في الإسماعيلية لتقييم خدمات التأمين الشامل

11:35 ص الإثنين 21 يوليه 2025

جانب من اللقاء

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم الإثنين، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، خلال جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والوقوف على سير العمل داخل المنشآت، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطن المصري.

وشملت الجولة زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي، أحد أبرز الصروح الصحية التابعة للهيئة، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية، والمركز الدولي للتأهيل والطب الرياضي، ومستشفى الأورام، إلى جانب مركزي طب الأسرة بالعرايشية والمحسمة القديمة، ومستشفى التل الكبير المركزي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الجولة تعكس الدعم الكامل من الدولة والقيادة السياسية لمسيرة الإصلاح الصحي الشامل في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى ترسيخ نموذج حديث للرعاية الصحية يقوم على الجودة، والحوكمة، والاعتماد، لضمان تقديم خدمات آمنة ومتكافئة تليق بالمواطن المصري.

وأضاف أن ما تشهده محافظة الإسماعيلية من تطوير صحي شامل هو ترجمة حقيقية للإرادة السياسية في بناء منظومة صحية متكاملة ضمن محافظات التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق أهداف رؤية “مصر 2030” للتنمية المستدامة.

وأكدت الزيارة أهمية دعم البنية التحتية الصحية وتعزيز كفاءة مؤسسات الرعاية الأولية والثانوية، بما ينعكس على تحسين المؤشرات الصحية وتوسيع مظلة التأمين الصحي في مختلف ربوع الجمهورية

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