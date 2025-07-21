"كان بيعدي المزلقان".. مصرع شاب تحت عجلات قطار في قويسنا بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره من ممر عشوائي غير مخصص للمشاة في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، في واقعة مأساوية أعادت تسليط الضوء على خطورة المعابر غير الرسمية على خطوط السكك الحديدية.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من غرفة النجدة، يُفيد بوقوع حادث تصادم قطار بأحد الأشخاص بالقرب من مزلقان غير قانوني بمنطقة قويسنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن الشاب، في العقد الثالث من عمره، حاول عبور شريط القطار من ممر عشوائي، فصدمه القطار مسرعًا، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى قويسنا العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ويُعد الحادث حلقة جديدة في سلسلة ضحايا الممرات العشوائية، وسط مطالبات متكررة من الأهالي بإغلاقها وتشديد الرقابة على المزلقانات الرسمية لحماية الأرواح.