مصرع شاب غرقًا في نيل سمنود.. والإنقاذ النهري يبحث عن الجثمان

الغربية - مروة شاهين:

لقي شاب يبلغ من العمر 18 عامًا مصرعه غرقًا، اليوم الأحد، في مياه نهر النيل بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، وتباشر فرق الإنقاذ النهري جهودًا مكثفة للبحث عن جثمانه.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الشاب، ويُدعى هاني هيثم جودة الصعيدي، من إحدى قرى محافظة الدقهلية، كان يتنزه برفقة أصدقائه على ضفاف النهر أمام حديقة الطفل، قبل أن يجرفه التيار فجأة ويختفي في المياه.

فور تلقي بلاغ من الأهالي بالواقعة، انتقلت قوات من الشرطة والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تواصل فرق الغطاسين عمليات التمشيط في محاولة للعثور على الجثمان.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابساتها.