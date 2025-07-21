إعلان

مصرع شاب غرقًا في نيل سمنود.. والإنقاذ النهري يبحث عن الجثمان

12:42 ص الإثنين 21 يوليو 2025

مصرع شاب غرقا - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية - مروة شاهين:

لقي شاب يبلغ من العمر 18 عامًا مصرعه غرقًا، اليوم الأحد، في مياه نهر النيل بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، وتباشر فرق الإنقاذ النهري جهودًا مكثفة للبحث عن جثمانه.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الشاب، ويُدعى هاني هيثم جودة الصعيدي، من إحدى قرى محافظة الدقهلية، كان يتنزه برفقة أصدقائه على ضفاف النهر أمام حديقة الطفل، قبل أن يجرفه التيار فجأة ويختفي في المياه.

فور تلقي بلاغ من الأهالي بالواقعة، انتقلت قوات من الشرطة والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تواصل فرق الغطاسين عمليات التمشيط في محاولة للعثور على الجثمان.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابساتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نهر النيل مصرع شاب غرقًا الإنقاذ النهري النيابة العامة الدقهلية مدينة سمنود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان