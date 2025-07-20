ظهرا بفيديو يبيع المخدرات.. حبس "أبتريل" وابنه في بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس عاطل ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، على خلفية ضبطهما وبحوزتهما 12 طربة حشيش وكميات من مخدر الهيروين، عقب تداول مقطع فيديو لهما أثناء بيع المخدرات بشوارع مدينة بدر.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، فيديو للمتهم "رمضان ن." وشهرته "رمضان أبترل"، مقيم بدائرة مركز بدر، أثناء توزيعه المواد المخدرة على عملائه في الطريق العام.

وبإجراء التحريات واستئذان النيابة العامة، تمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز بدر، من ضبط المتهم ونجله، وبحوزتهما 12 طربة حشيش وكميات متنوعة من المواد المخدرة.

حرر المحضر اللازم، وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.