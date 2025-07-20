نُقل للعلاج في حال حرجة.. رجل يضرم النار في نفسه بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أضرم رجل النار في جسده، محاولًا الانتحار، في شارع رئيسي بمنطقة المستقبل السكنية في مدينة الإسماعيلية، ما أثار حالة من الهلع بين المارة قبل تدخل السلطات.

استجابة فورية وحالة حرجة

فور تلقي غرفة عمليات الإسعاف بلاغًا بالواقعة، تحركت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري.

ووفقًا لمصادر طبية، فإن حالته وُصفت بالحرجة، إذ يعاني من حروق من الدرجة الثانية تغطي معظم أنحاء جسده، ناجمة عن سكبه مادة البنزين على نفسه قبل إشعال النار.

تحقيقات موسعة

وقد باشرت السلطات الأمنية تحقيقًا موسعًا في ملابسات الواقعة للوقوف على الدوافع التي أدت إلى محاولة الانتحار.

ومن المتوقع أن تستمع فرق التحقيق إلى شهود العيان الذين كانوا في محيط الحادث وقت وقوعه، بينما ينتظر التقرير الطبي المفصل من المستشفى خلال الساعات المقبلة.