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السرساوية ابتلعت "عمار".. غرق طفل في ترعة بالمنوفية

05:16 م الأحد 20 يوليو 2025

غرق طفل

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المنوفية – أحمد الباهي:

شهد مركز الباجور بمحافظة المنوفية، مأساة مؤلمة بعد مصرع طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، غرقًا في ترعة السرساوية، وسط حالة من الحزن خيمت على أسرته وأهالي المنطقة.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوصول جثمان الطفل "عمار. ع. ا" إلى مستشفى الباجور التخصصي، بعد العثور عليه غارقًا في مياه الترعة.

وتم إيداع الجثمان بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت العرض على الطب الشرعي، والذي أكد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، وتم التصريح بدفن الجثمان.

وشيّع أهالي قرية الطفل جنازته فجر اليوم الأحد، في مشهد مهيب شارك فيه عشرات المواطنين، وسط أجواء من الحزن والأسى على الفقيد الصغير.

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غرق طفل ترعة بالمنوفية السرساوية V محافظة المنوفية
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