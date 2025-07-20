المازوت غرق الأسفلت.. تصادم مروع بين سيارتين نقل على طريق السويس

السويس – حسام الدين أحمد:

شهد طريق "القاهرة – السويس" في اتجاه محافظة السويس، صباح اليوم، حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل، إحداهما شاحنة فنطاس محمّلة بمواد بترولية، مما أدى إلى انقلاب السيارتين وإصابة السائقين، وسط تحرّك عاجل من الجهات المعنية لتأمين الموقع.

كانت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بالكيلو 111 في الحارة المخصصة لسيارات النقل، قبل كمين بوابة السويس، وعلى الفور وجّه الدكتور مينا فوزي، مدير المرفق، سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث.

وأفادت المعاينة المبدئية بأن سيارة نقل بمقطورة (رقم ط ج 6945)، محمّلة بمواد بترولية، اصطدمت من الخلف بسيارة نقل أخرى (رقم س ق ه 2982) محمّلة ببضائع، ما أدى إلى انقلاب السيارتين وتسرب كميات كبيرة من المازوت غطّت طريق الخدمة المخصص للنقل.

وأسفر الحادث عن إصابة السائقين بإصابات متوسطة، حيث تم نقلهما إلى مجمع طبي السويس، وأوضح مصدر طبي أن أحدهما أصيب بخلع في الكتف، فيما تعرض الآخر لسحجات وكدمات متفرقة، وحالتهما مستقرة.

ولم يتسبب الحادث في تعطيل الحركة المرورية على الطريق الرئيسي المخصص للسيارات الملاكي وحافلات الركاب، حيث تم تحويل سيارات النقل للسير مؤقتًا عليه.

وتعاملت فرق المرور والحماية المدنية مع الحادث، باستخدام لودر وشحنة من الرمال لتغطية المادة البترولية، وجرى كسحها لتأمين الطريق ومنع انزلاق المركبات، وجارٍ استكمال أعمال رفع آثار الحادث.