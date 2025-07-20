"رجع بظهره".. قطار يتخطى محطة بالخطأ في المنيا

المنيا- جمال محمد:

شهدت محافظة المنيا، اليوم الأحد، تخطي قطار رقم (978 / روسي) لمحطة مطاي بالخطأ دون التوقف فيها، وذلك أثناء توجهه إلى أسيوط قادماً من القاهرة.

وكشف مصدر بالسكة الحديد في المنيا تفاصيل الواقعة، وقال إنه أثناء عبوره القطار رقم 978 الروسي في تمام الساعة التاسعة والنصف لمحطة مطاي بشمال المحافظة، لم ينتبه السائق بأنها محطة وقوف وتخطاها سريعاً.

وأضاف المصدر في تصريح لـ مصراوي، أن سائق القطار توقف بعد عبور محطة مطاي بحوالي 300 متر تقريباً، وحاول الرجوع للخلف، في محاولة منه لتصحيح ما أخطأ فيه، ولكن كان بعض المواطنين قد سبقوه وبدأوا في النزول من القطار سيراً على القضبان للرجوع إلى المحطة.

وأكد المصدر أنه تم فتح تحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.

وتداول عدد من المواطنين فيديو يوثق الواقعة، ويظهر فيه عدداً من الأشخاص يسيرون على أقدامهم بجوار القطار في محاولة منهم للوصول إلى محطة القطار.