قرار قضائي جديد بشأن المتهم بإشعال النار في خاله بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قررت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهم بإضرام النار في جسد خاله بمنطقة العوامية، إلى غدٍ الاثنين، وذلك لسماع مرافعة دفاع المتهم وأقوال كبير الأطباء الشرعيين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشارين أسامة أحمد محمود، تامر محمد هلال، ومحمد عمر صوفي، وبحضور المستشار أحمد شلبي مدير نيابة بندر الأقصر، والمستشار علاء سالم وكيل النائب العام، وأمانة السر محمد حفني محمد.

وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس من عام 2024، حين أقدم المتهم على سكب مادة البنزين على خاله، صالح كامل طه، البالغ من العمر 67 عامًا، أثناء عودته من أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان، ثم أشعل النار في جسده، وهدد المارة لمنعهم من إنقاذه. وقد نقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث ظل يعاني من مضاعفات الحروق والتسمم لمدة عشرة أيام، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ارتكب جريمته البشعة بدافع الانتقام، بعدما رفض خاله بشكل متكرر الموافقة على زواجه من سيدة مطلقة تقيم بجواره ولديها ثلاثة أطفال، رغم محاولاته المتكررة لإقناعه.

وكانت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم، قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المتهم، بعد إحالته إلى فضيلة المفتي الذي أيد الحكم، مؤكدًا عدم وجود ما يدرأ عنه القصاص.