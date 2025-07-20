"ثأر البلايزة".. تفاصيل "معركة الساطور" التي راح ضحيتها شقيقان بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، إحالة أوراق شقيقين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما، وذلك على خلفية اتهامهما بقتل اثنين من أبناء عمومتهما بقرية البلايزة التابعة لمركز أبوتيج، في واقعة ثأر تعود إلى مقتل والدهم.

كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على شقيقيهما الآخرين المتهمين في القضية ذاتها، إلى جلسة الأول من دور شهر أغسطس المقبل.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة، و حسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

وتعود وقائع القضية رقم 3047 لسنة 2025 جنايات مركز أبوتيج، إلى تلقي مركز الشرطة بلاغًا يفيد بسماع دوي أعيرة نارية داخل قرية البلايزة، والعثور على جثتين في موقع الحادث، وبالانتقال والفحص، تبين مقتل كل من "عقيلي ش. ع" وشقيقه "طه ش. ع".

وكشفت تحريات المباحث التي قادها رئيس وحدة مباحث مركز أبوتيج، أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشقاء من أبناء عمومة المجني عليهما، وهم: "محمود ح. ع"، و"عقيلي ح. ع"، و"محمد ح. ع"، و"معزوزة ح. ع". وأوضحت التحريات أن الجريمة جاءت بدافع الثأر، بعد أن اتهم المجني عليه الأول بقتل والد المتهمين.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين خططوا للجريمة مسبقًا، وجهزوا بندقية آلية وسلاحًا أبيضًا (ساطور)، وتوجهوا إلى منزل الضحيتين، حيث قاموا بالاعتداء عليهما بقصد قتلهما.

وبعد تداول القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق المتهمين الأول والثاني إلى المفتي، وتأجيل الحكم على المتهمين الآخرين، مع تحديد جلسة الأول من أغسطس للنطق بالحكم.