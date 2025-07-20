"حمامة التل الكبير".. مجسم ضخم لطائر أبيض يثير الجدل في الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

حالة من الجدل أثارها مجسم ضخم لطائر الحمام باللون الأبيض، نُصب مؤخرًا وسط أحد ميادين مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، والذي أطلقت عليه صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اسم "ميدان الحمامة"، الصور المتداولة للمجسم، والذي جاء بتصميم ضخم وغير مألوف، سرعان ما تحولت إلى مادة ساخرة على "فيسبوك"، وسط انتقادات لتصميمه ووصفه البعض بـ"الحمامة الفضائية"، معتبرين أنه لا يليق بالهوية البصرية للمنطقة ولا يعكس طابعها الثقافي أو التراثي.

ورغم الانتشار الواسع للصور، وتفاعل الأهالي ورواد السوشيال ميديا معها بتعليقات متباينة بين السخرية والمطالبة بإعادة النظر في شكل الميدان، فإن مجلس مدينة التل الكبير ومحافظة الإسماعيلية لم يصدر عنهما حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي ما تم تداوله، أو يوضح أهداف المشروع وخلفياته، وهو ما زاد من حدة التساؤلات والانتقادات.

في المقابل، نشرت إحدى الصفحات المحلية التابعة لمدينة التل الكبير منشورًا ذكرت فيه أن المجسم يأتي ضمن خطة لتطوير الميادين وتحسين المشهد الحضاري العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على الهوية البصرية وتكثيف الجهود في مختلف القطاعات الخدمية.

في الوقت نفسه، تواصل التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي مع صور "ميدان الحمامة"، وسط دعوات من المواطنين بضرورة مشاركة المجتمع المحلي في المشروعات الجمالية التي تمس المظهر العام للمدن، لضمان توافقها مع هوية المكان وذوق سكانه، والابتعاد عن المفاجآت التي قد تُثير الجدل أو تفتح أبواب النقد والسخرية.