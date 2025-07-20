سامح الصريطي: الفن الذي يخاطب الغريزة ويحرض على القبح ليس فنًا

الإسكندرية – محمد البدري:

نظّمت مكتبة الإسكندرية، لقاءً مفتوحًا مع الفنان سامح الصريطي، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للدورة العشرين من معرض المكتبة الدولي للكتاب، بحضور الفنانة المعتزلة حنان، وأدار اللقاء الإعلامي أحمد بسيوني.

وتحدث الصريطي خلال اللقاء عن دور الفن في حياة الإنسان، مؤكدًا أن النفس هي التي تقود حركة الإنسان، وأن الفن يرقى بالنفس ليصل بها إلى مستوى العقل.

وأضاف أن الفن الحقيقي يسهم في تهذيب الذوق والسمو الروحي، فيما رفض تصنيف الأعمال التي تخاطب الغرائز أو تروّج للقبح ضمن الفن.

وأشار إلى أن الأديان السماوية تتقاطع مع الفن في الدعوة إلى مكارم الأخلاق، معتبرًا تحكيم العقل أساسًا للارتقاء في الحياة، وأوضح أن الثقافة ليست مجرد معلومات، بل سلوك مجتمعي تحدده العادات والتقاليد، ويشكل الفن جزءًا أساسيًا منه.

وشدد الصريطي على أهمية أن يكون الفن معبّرًا عن صوت الشعب، واصفًا المصريين بقدرتهم الفائقة على تذوّق الفنون؛ وبيّن أن القيم التي يحملها العمل الفني هي ما يدفعه لاختيار أدواره، إلى جانب أثر الشخصية في الصراع الدرامي، وسعيه إلى التنويع الفني.

وفي حديثه عن القراءة، أشار إلى أنه ليس قارئًا نهمًا لكنه يحرص على مطالعة الكتب التي تضيف إليه، واصفًا المعرفة بأنها وسيلة للفنان كي يثري تجربته. واعتبر نفسه تلميذًا لكل من تعامل معه، مشيرًا إلى أنه استفاد من كل من قرأ له أو عمل معه.

من جانبها، تحدثت الفنانة حنان عن مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها لم تتوقع أن تكون جزءًا مؤثرًا في عالم الغناء، رغم حبها للفن منذ الصغر. وأضافت أنها شعرت بقيود الألحان والقوالب الفنية خلال فترة التسعينيات، ما دفعها إلى اعتزال المجال بعد حضورها حفلًا للفنان العالمي مايكل جاكسون، حيث تأثرت برؤيتها لطريقة تعامله مع فنه.

وأوضحت أنها قررت التفرغ لتربية أبنائها دون أن تندم على قرارها، مؤكدة أن تربية الأبناء تتطلب متابعة مستمرة وجهدًا متواصلًا.

يُذكر أن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تتواصل حتى 21 يوليو الجاري، بمشاركة 79 دار نشر مصرية وعربية، وتقديم 215 فعالية ثقافية، منها ندوات وأمسيات شعرية وورش متخصصة، بحضور نحو 800 مفكر وباحث ومتخصص في مجالات الثقافة والعلوم الإنسانية.