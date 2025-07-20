قنا – عبد الرحمن القرشي:

قررت النيابة العامة بقنا حبس رجل خمسيني 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل والدته المسنة داخل منزلها بقرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، بعدما اعتدى عليها بآلة حادة على رأسها إثر مشادة بسبب رفضها إعطاءه مالًا لشراء المخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت بلاغًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بالعثور على جثة سيدة مُسنة داخل منزل مهجور بقرية المحارزة، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن أن الجثة تعود لسيدة تبلغ من العمر 75 عامًا، لقيت مصرعها إثر إصابات بالرأس نتيجة التعدي بآلة حادة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته قائلًا: "رفضت تديني فلوس كنت محتاجها، وكذا مرة ترفض وفي المرة الأخيرة محسيتش بنفسي لحد ما ضربتها وماتت في يدي".

وجرى ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار الإجراءات القانونية اللازمة.

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