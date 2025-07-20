حريق محول كهرباء بمحطة رفع بياض العرب في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف، على حريق محدود نشب في محول كهرباء، بإحدى محطات رفع الصرف الصحي، دون وقوع إصابات بشرية

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة واشتعال النيران في محول كهرباء قدرته 400 كيلو فولت أمبير، بمحطة رفع الصرف الصحي الفرعية لمنطقة بياض العرب الصناعية، فتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت بمساعدة العاملين، من محاصرة النيران، دون خسائر في الأرواح، و تحرر محضر بالواقعة، وانتقل مسؤولو الكهرباء، وجرى توفير محول بديل، وتوصيله.