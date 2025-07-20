كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا مع ريتشارد بادن، مدير قطاع الحكومات المحلية والمدن الذكية بشركة Esri العالمية، لبحث فرص التعاون في دعم قدرات المدن المصرية على استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في التخطيط والإدارة المحلية.

جاء ذلك في إطار مشاركتها بمؤتمر مستخدمي شركة Esri الدولي لعام 2025، والمنعقد بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

شارك في الاجتماع، الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والسفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من ممثلي شركة Esri.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تضع المدن في قلب عملية التنمية المستدامة، مشددة على أن تمكين الإدارة المحلية بالبيانات الدقيقة هو الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة المكانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن تجربة "أطلس المدن المصرية" أثبتت دور نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز قدرة الإدارات المحلية على فهم الواقع التنموي، ومواكبة التغيرات المناخية والديموغرافية، وتحديد أولويات الاستثمار وتقديم الخدمات بكفاءة.

كما أوضحت أن الوزارة تعمل حاليًا على رفع كفاءة المحافظات في استخدام أدوات GIS لرصد الفجوات التنموية، وتحليل أداء الخدمات، وتوزيع الموارد بشكل عادل، مع التركيز على المدن الصغيرة والمتوسطة التي تتطلب تدخلات دقيقة ومتكاملة.

وأكدت الوزيرة، أهمية إنشاء منصات رقمية تفاعلية على مستوى المدن، تتيح تبادل البيانات والخبرات بين الجهات المحلية والدولية، وتدعم التخطيط الحضري، والاستجابة للأزمات، وتسهيل التوسع العمراني الذكي والمرن.

من جانبه، عبّر ريتشارد بادن، عن تقديره لما تحققه وزارة التنمية المحلية في مجال التحول الرقمي، مشيدًا بتجربة أطلس المدن المصرية، التي وصفها بأنها أصبحت مرجعًا مهمًا للحكومات المحلية في استخدام نظم المعلومات الجغرافية في صنع السياسات.

وأشار "بادن"، إلى أن شركة Esri تُولي أهمية خاصة بدعم المدن المتوسطة والصغيرة في الدول النامية، معربًا عن استعداد الشركة لتوفير حزم أدوات ومنصات تقنية متطورة تتناسب مع الواقع المصري، وتُسهم في تسريع التنمية والتحول الحضري الذكي.

كما رحّب بإطلاق برامج تدريبية مخصصة لبناء قدرات الكوادر المحلية المصرية بالتعاون مع الوزارة، بهدف تأهيل جيل جديد من المسؤولين القادرين على استخدام البيانات الجغرافية في اتخاذ القرارات.

وشددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة تكامل أدوات التخطيط المكاني مع آليات تخصيص الموارد لضمان مواءمة الأولويات المحلية مع الموازنات العامة، داعية شركة Esri إلى التعاون في تطوير أدوات مرنة تدعم هذا الاتجاه.

واختتم الجانبان اللقاء بالاتفاق على وضع خارطة طريق للتعاون الفني بين الوزارة والشركة، تشمل تطوير المنصات الجغرافية، وتطبيقات التتبع الحضري، وبناء القدرات، بما ينسجم مع خطة الدولة المصرية لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.

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