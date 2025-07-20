

بني سويف- حمدي سليمان:

"روحهم كانت فى بعض".. هكذا لخص أهالى حي الأزهري بمدينة بني سويف، علاقة شخص لقي مصرعه في حادث سير أثناء عبوره الطريق لاستقلاله سيارة للعودة من الغردقة عقب تلقيه اتصالا هاتفيا بوفاة والدته.

كانت تشير عقارب الساعة إلى الثانية ظهرا، عندما تلقى خليل عوض الله اتصالا هاتفيا، بوفاة والدته إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، فعقد العزم على مغادرة الغردقة محل عمله، وأسرع لاستقلال سيارته للعودة إلى بني سويف، إلا أن قضاء الله وقدره حال دون استكمال رحلته، ليلقى مصرعه في حادث سير ويلحق بوالدته.

واكتست مدينة بني سويف حزنًا على آمال زكي كامل ابنة حي الأزهري، تاجرة الخردة الشهيرة، ونجلها "خليل عوض الله"، إذ أكد أهل الحي أنهم أصحاب خلق رفيع، وتربطهم علاقة جيدة بمختلف أبناء المنطقة.