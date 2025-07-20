"راكب على الكبوت".. ضبط سائق أثار الفزع في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

في مشهد أثار حالة من الفزع والهلع بين أهالي مدينة الشهداء بالمنوفية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة كان يسير بسرعة جنونية، حاملًا شابًا آخر على مقدمة سيارته (الكبوت) متجولًا به في شوارع المدينة.

هذه الواقعة دفعت الأهالي للمطالبة بسرعة التدخل وضبط مرتكبيها، وخلال ساعة واحدة من تداول المناشدات، نجحت وحدة مباحث الشهداء في تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهما، بالإضافة إلى التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة.

كشفت التحقيقات الأولية مع المتهمين أن سبب هذا التصرف المتهور يعود إلى خلاف نشب بينهما حول ملكية السيارة، وأوضحا أن المشادة بينهما تصاعدت، مما دفع قائد السيارة إلى الاصطدام بالطرف الآخر، الذي استقر على مقدمة السيارة، ليقرر السائق بعدها التجول به بسرعة في الشوارع.

حررت الأجهزة الأمنية، المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.