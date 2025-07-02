الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية رئيسة مجلس إدارة دار لرعاية الأيتام بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، والسجن المؤبد غيابياً لنائبها وغرامة 500 ألف جنيه، وغلق الدار محل الواقعة والتحفظ على الهاتف المضبوط، وغلق موقع التواصل الاجتماعي للدار، لاتهامهم بالاتجار بالبشر.

صدر الحكم برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار هشام محمد مساهل، والمستشار ضياء بدر الدين عبد المنعم، والمستشار عبد السلام نبية عبد السلام، ومحمد علاء الدين، وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة علي حسين.

ترجع وقائع القضية رقم 12948 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من ضباط القسم يفيد ورود بلاغ من خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة بتعدي مسؤولي دار أيتام على الأطفال واستغلالهم جنسيا، ومعاقبتهم بتجريدهم من ملابسهم والحرق مستخدمين الشمع وعرض صورهم على مواقع التواصل من أجل تلقي تبرعات.

وقرر المستشار خالد جلال، المحامي العام لنيابة المنتزة الكلية، فتح تحقيقات في الواقعة، ليتبين أن أطفال بدار رعاية للأيتام تابعة لإحدى الجمعيات في المنتزه يتعرضون لوقائع تعدي من المتهمين رئيسة مجلس إدارة الجمعية ونائب مجلس إدارة الجمعية.

وكشفت التحقيقات بإساءة المتهمين معاملة والتعدي على 9 أطفال من الفتيات من سن 8 إلى 13 سنة بالضرب، وتواجد المتهم الثاني بصفة مستمرة منفردا وملامسة أجساد المجني عليهن، ومعاقبة المجني عليهن بتجريدهن من ملابسن وضربهن بماسورة والحرق بالشمع وعرض أفلام إباحية لهن على التلفاز.

ووفقا لأوراق القضية، أدارت المتهمة الأولى "أ.س.ف" رئيسة مجلس إدارة جمعية أهلية والمتهم الثاني "م.م.ح" نائب رئيس مجلس إدارة جمعية، بها دار رعاية للأيتام خلال الفترة من عامي 22 وحتى 24، ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملا مع الأطفال المجني عليهن كل من "س.ال.م" و" د.ي.ع" و" ر.ه.ع" و" ل.م.ح" و" ا.ع.ف" و" ج.ا.ال"و " ع.م"و " ا.ع.ح" و" ر.م.ع" منعدمين الإرادة واستغلالهن جنسيا.

واستغل المتهمان إقامة هؤلاء الأطفال تحت رعاية دار أيتام تابعة للجمعية كونهما القائمين علي إدارة ذلك المكان، ومشرفين عليهن، وأخذا يشبعا شهواتهما من خلالهم، حيث كانت المتهمة الأولى تجرد الأطفال المجني عليهم من ملابسهم، كاشفة للمتهم الثاني عفتهم والتي وجب صونها، وإذ بالمتهم الثاني يتحسس جسدهما ويلامس مواطن عفتهن.

وتبين تعدي المتهمين في مرات أخرى على الفتيات الأطفال ضربا حال كونهم مجردين من ملابسهم مستغلين حداثة سنهم ومالهم من سلطة عليهما وكذلك نشر صور للفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي بغية استعطاف المواطنين لتلقي أموالا من الجمهور على سبيل التبرعات والاستيلاء عليها لأنفسهم دون حق.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثالث، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها المتقدم.