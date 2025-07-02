محافظ الشرقية يطمئن على مصابي حادث طريق الإقليمي بالصنافين

الشرقية - ياسمين عزت:

اطمأن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على مصابي حادث الطريق الإقليمي الذي وقع مساء اليوم الأربعاء، بالصنافين اتجاه بلبيس، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية للمصابين.

وأكدت الجهات الطبية بالمستشفى تحسّن الحالة الصحية لمعظم المصابين، وخروجهم بعد تلقي العلاج اللازم، فيما تستمر الرعاية المركزة لحالة واحدة فقط، تحت متابعة طبية دقيقة حتى تمام شفائها.

تعود التفاصيل عندما أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى نقل ثقيل في أعلى الطريق الإقليمي أمام كفر سمري اتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السعوديين.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يشير إلى إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص ونقل وجرى نقل المصابين بعدد 4 سيارات من هيئة الإسعاف لتقديم الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة لهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.