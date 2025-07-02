المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من تصحيح الامتحانات، وإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لبرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والصيدلة الإكلينيكية، والعلاقات العامة والإعلان بجامعة المنيا الأهلية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية.

وأشار "فرحات" إلى أن باقي النتائج سيتم إعلانها تبعاً خلال الأيام المقبلة عقب إنهاء أعمال التصحيح والرصد، حرصاً على مصلحة الطلاب.

وأكد رئيس جامعة المنيا حرصه على المتابعة المستمرة للإسراع في إنهاء أعمال التصحيح وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن، مثمنًا مجهودات وتفاني أعضاء هيئة التدريس في انتظام العملية التعليمية وإعلان النتائج في المواعيد المحددة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، وفقاً لمعايير الجودة والشفافية والانضباط الأكاديمي، واستمرار تنفيذ الأنشطة الطلابية ودعم المواهب خلال الإجازة الصيفية.

وأوضح د. أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية، أنه تم اعتماد نتائج جميع الفرق الدراسية بثلاث برامج، وجاري اعتماد نتائج أربعة برامج خلال أيام بناءً على طبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وذلك بكلية الطب، وبرنامج الميكاترونيات والروبوتات الصناعية بكلية الهندسة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي.

وتابع نائب رئيس جامعة المنيا: "بلغت نسبة نجاح الفرقة الأولى ببرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي 83%، بينما سجلت الفرقة الثانية نسبة نجاح 90 %، وحققت الفرقة الأولى ببرنامج العلاقات العامة والإعلان نسبة نجاح 85%، في حين بلغت نسبة النجاح بالفرقة الثانية 93.5%، وبكلية الصيدلة بلغت نسب النجاح في برنامج «فارم دي» 79٪ في المستوى الأول، و 88٪ في المستوى الثاني، 93٪ في المستوى الثالث".