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بتهمة التحرش.. طبيبة تحرر محضرًا ضد موظف بجنوب قنا

08:58 م الأربعاء 02 يوليه 2025

بتهمة التحرش.. طبيبة تحرر محضرًا ضد موظف بجنوب قنا

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قنا - عبد الرحمن القرشي:

حررت طبيبة في وحدة صحية بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا، محضرًا ضد موظف في الإدارة الصحية بذات المركز؛ بتهمة التحرش بها داخل مكتبه بعد استدعائها لطلب إخلاء.

كانت البداية عندما حررت طبيبة تعمل في وحدة صحية في النيابة العامة بمركز قوص محضرًا يحمل رقم 4229 لعام 2025 إداري قوص، تتهم موظف في إدارة قوص الصحية بالتحرش الجسدي داخل مكتبه.

تحرر محضر بالواقعة وأدلت الطبيبة بأقوالها أمام جهات التحقيق، وجاري استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة في تهمة التحرش بها من قبل موظف بإدارة قوص الصحية في قنا.

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