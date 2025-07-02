المنوفية - أحمد الباهي:

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، بفرش محل تجاري خاص بالبضاعة لعامل محارة من ناحية الرمالي بقويسنا يعول أسرة، تعرض لحادث أليم أثناء تأدية عمله أسفر عن بتر ذراعه كمصدر دخل ثابت له وأسرته.

أتى ذلك خلال المشاركة المجتمعية والتنسيق مع أحد رجال الأعمال لتزويده بالبضاعة بشكل دائم حتى يتمكن من تلبية مطالب أسرته يأتي هذا في إطار التواصل الدائم والفعال مع مواطني المحافظة خاصة ذوي الهمم وأصحاب الظروف المعيشية الصعبة.

وكان محافظ المنوفية التقى بمكتبه بالديوان العام يوم الإثنين الماضي، عدد من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته للاستماع إلى شكواهم واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية حيالهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ووجه محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة واستمع المحافظ لشكوى مواطن من ناحية الرمالي بقويسنا "عامل محارة" يعول أسرة تعرض لحادث أليم أثناء تأدية عمله.

وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وبالتنسيق مع أحد رجال الأعمال بضرورة توفير كميات من المواد الغذائية ومستلزمات بقالة لمحل تجاري خاص به استجابة لمطلبه وللمساهمة في توفير مصدر رزق ثابت له.