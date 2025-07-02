تصادم مروع.. إصابة 9 أشخاص في حادث بالطريق الإقليمي بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى نقل ثقيل في أعلى الطريق الإقليمي أمام كفر سمري اتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السعوديين.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يشير إلى إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص ونقل، وجرى نقل المصابين بعدد 4 سيارات من هيئة الإسعاف لتقديم الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة لهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها فيما، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.