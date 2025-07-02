إعلان

بحضور حمو بيكا ومحمود الليثي.. بدء عزاء أحمد عامر بالغربية (فيديو وصور)

07:18 م الأربعاء 02 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عزاء أحمد عامر بالغربية
  • عرض 4 صورة
    عزاء أحمد عامر بالغربية
  • عرض 4 صورة
    عزاء أحمد عامر بالغربية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية - مروة شاهين:

بدأ، منذ قليل، عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر في مسقط رأسه بقرية سمنود بالغربية، بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء.

وسادت حالة من الحزن الشديد على شقيق المطرب الراحل أحمد عامر، وذلك خلال استقبال المعزّين، إذ ظهر وهو منهار بالبكاء ولا يقدر على الوقوف داخل سرادق العزاء.

عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر

وحرص الفنان سعد الصغير، حمادة الليثي، محمود الليثي، حمو بيكا على حضور عزاء أحمد عامر، بجانب عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وفاة أحمد عامر

وتوفى أحمد عامر صباح اليوم، حسبما أعلن المطرب رضا البحراوي، عبر حسابه بموقع فيس بوك، معلقا: اللهم اغفر له وارحمه.. ويسكنك فسيح جنانه.. اللهم آمين يا رب العالمين.

جنازة أحمد عامر

وشيعت جنازة أحمد عامر اليوم بمحافظة الغربية، وشهدت لحظات من التوتر والفوضى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حمو بيكا بعزاء أحمد عامر محمود الليثي بعزاء أحمد عامر عزاء أحمد عامر بالغربية المطرب الشعبي أحمد عامر وفاة المطرب أحمد عامر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل