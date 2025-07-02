بحضور حمو بيكا ومحمود الليثي.. بدء عزاء أحمد عامر بالغربية (فيديو وصور)

الغربية - مروة شاهين:

بدأ، منذ قليل، عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر في مسقط رأسه بقرية سمنود بالغربية، بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء.

وسادت حالة من الحزن الشديد على شقيق المطرب الراحل أحمد عامر، وذلك خلال استقبال المعزّين، إذ ظهر وهو منهار بالبكاء ولا يقدر على الوقوف داخل سرادق العزاء.

عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر

وحرص الفنان سعد الصغير، حمادة الليثي، محمود الليثي، حمو بيكا على حضور عزاء أحمد عامر، بجانب عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وفاة أحمد عامر

وتوفى أحمد عامر صباح اليوم، حسبما أعلن المطرب رضا البحراوي، عبر حسابه بموقع فيس بوك، معلقا: اللهم اغفر له وارحمه.. ويسكنك فسيح جنانه.. اللهم آمين يا رب العالمين.

جنازة أحمد عامر

وشيعت جنازة أحمد عامر اليوم بمحافظة الغربية، وشهدت لحظات من التوتر والفوضى.