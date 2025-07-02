محافظ القليوبية: الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مستشفى طوخ بنسبة 95%

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الأعمال النهائية في مشروع مستشفى طوخ المركزي والذي يُعد إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والنائب أحمد بدوي عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ.

وأكد المحافظ خلال تفقده للمستشفى أن نسبة الإنجاز بلغت 95%، وأن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من المشروع بنسبة 100% والبدء في أعمال الفرش الطبي والذي تم توريد جميع مكوناته والأجهزة اللازمة للمستشفى.

ولفت المحافظ إلى أن المستشفى أُنشئت وفقًا للأكواد العالمية وبأعلى المواصفات والمقاييس الدولية لتقديم خدمة طبية مُتميزة لأهالي طوخ والمناطق المجاورة، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 308 مليون جنيه.

وصرح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن مستشفى طوخ المركزي هو صرح طبي نفخر به فهو يعكس حرص الدولة على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين مؤكداً أنه تم مراعاة تصميم وتنفيذ المستشفى على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة بما يضاهي المستشفيات العالمية وذلك لتقديم رعاية صحية مُتكاملة وشاملة لأهالينا، مُضيفاً أننا نقترب من الإفتتاح وبمجرد الإنتهاء من الفرش الطبي ستكون المستشفى جاهزة لإستقبال المرضى وتقديم خدماتها المتكاملة.

وأشاد الدكتور أنور إسماعيل بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع مؤكداً أن مستشفى طوخ المركزي سيشكل نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة بالمنطقة، قائلاً أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير البنية التحتية الصحية في كافة المحافظات، وتوفير مستشفيات حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات لخدمة المواطنين مؤكدا أننا حريصون على التأكد من أن جميع التجهيزات والمعايير الفنية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية لضمان جودة الرعاية الطبية.

جدير بالذكر أن مستشفى طوخ تقام على مساحة 11 ألف و200 متر مربع، ويقع المبنى الرئيسي على مساحة 3950 متراً مرعاً، بطاقة استيعابية تبلغ 98 سريرًا. يشمل المبنى قسم العناية المركزة بسعة 23 سريرًا (17 سرير عناية مركزة وعزل، و4 أسرة عناية أطفال وعزل)، بالإضافة إلى 59 سريرًا داخليًا. كما يضم المستشفى 16 حضانة للأطفال المبتسرين، و13 عيادة خارجية، وعيادتين لطب الفم والأسنان.

ويضم المستشفى أيضًا قسمًا للطوارئ، وصيدلية، وقسمًا للعلاج الطبيعي وقسمًا للأشعة يضم أجهزة (سينية، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق صوتية، ومقطعية). كما يحتوي على 4 غرف عمليات، ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 20 سريرًا، وقسمًا للمعامل، وقسطرة القلب، وغرفًا للولادة الطبيعية والقيصرية، فضلاً عن 5 أسرة للرعاية المتوسطة، ومدرسة للتمريض، وسكن للأطباء.

وتحتوي المستشفى كذلك على عدد من الوحدات الإدارية والخدمية المُتكاملة تشمل: المطبخ، والمغسلة، والتعقيم المركزي، والمشرحة، ومفرمة النفايات، وغرف خدمات المحولات، ولوحات الكهرباء الرئيسية، والمولد، وغرف الأمن، والورش، والمخازن، وخزان الحريق، وأماكن إنتظار السيارات وسيارات الإسعاف، وخزان الأكسجين.

وستضم أقسامًا متخصصة للطوارئ والحوادث، وغرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ووحدة غسيل كلوي، وقسم للعناية المركزة، ووحدة للأشعة التشخيصية، ووحدة لمعامل التحاليل.