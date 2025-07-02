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بحد أدنى 235 درجة.. محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام

06:39 م الأربعاء 02 يوليو 2025

الدكتورة جاكلين عازر

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البحيرة - أحمد نصرة:

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تنسيق القبول للمرحلة الأولى بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026، كحد أدنى للقبول 235 درجة بجميع مدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة.

وأكدت عازر، حرص المحافظة على توفير فرص تعليمية عادلة ومتوازنة لجميع الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بما يعزز من جودة التعليم ويدعم مستقبل أبنائها.

أشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أن هناك أماكن كافية متاحة لاستيعاب الطلاب المتقدمين بجميع المدارس الثانوية العامة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحد الأدنى تم تحديده بناءً على دراسة دقيقة للمجاميع التكرارية لنتائج الشهادة الإعدادية العامة، وبما يراعي مصلحة الطلاب وييسر عملية التحاقهم بالتعليم الثانوي.

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الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة مدارس التعليم الثانوي العام تنسيق القبول بالثانوي العام
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