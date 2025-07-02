محافظ الدقهلية يوجه بفرض غرامات مالية على المخابز المخالفة

الدقهلية ـ رامي محمود:

"اللي هينقص جرام من رغيف العيش، هناخد ثمنه أضعاف، واللي مش هيشتغل بما يرضي الله، في مليون غيره جاهزين يشتغله".. بتلك الكلمات علق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على التقرير الوارد إليه من مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن شن حملات على المخابز بعد رصد عدد من شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، ومواقع التواصل بارتكاب أصحاب بعض المخابز البلدية مخالفات.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، مساء اليوم: "إنه يتم فرض غرامات مالية مضاعفة كبديل عن غلق المخبز، ويتم إعادة ضخ هذه الغرامات مرة أخرى في صورة سلع مدعمة لصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن الدقهلية هي أول محافظة تطبق هذا القرار".

وأوضح "مرزوق" أن حملة التفتيش والمرور أسفرت عن تحرير 45 محضر مخالفة لـ38 مخبزًا في عدد 11 مركزًا ومدينة وحي، نتيجة وجود مخالفات تموينية، شملت: نقص في الأوزان، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم وبيعه في السوق السوداء، وذلك في مراكز ومدن:(حي شرق – مركز المنصورة – السنبلاوين – شربين – أجا – ميت غمر – طلخا – دكرنس – جمصة – تمي الأمديد – منية محلة دمنة).

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه جرى تشكيل لجان للمرور على هذه المخابز، و تحرير المحاضر الآتية (محاضر نقص وزن - محاضر تصرف في دقيق بلدي مدعم وبيعه في السوق السوداء - محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية - محاضر عدم إعطاء بون صرف - محاضر عدم وجود قائمة أسعار - محاضر عدم وجود سجل ) .

يذكر أن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قد كلف علي حسن، وكيل وزارة التموين، بالمرور والتفتيش على عدد من المخابز بنطاق المحافظة.