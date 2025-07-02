محافظ الشرقية: التحول الرقمي والتطوير المؤسسي على رأس أولويات المحافظة

الشرقية - ياسمين عزت:

التقى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث آفاق التعاون المشترك بين المحافظة والمعهد، والاستفادة من برامجه التدريبية في تطوير الأداء الحكومي وتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، أن التحول الرقمي والتطوير المؤسسي يأتيان على رأس أولويات المحافظة، لما لهما من دور محوري في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل داخل الجهاز الإداري.

وأضاف "الأشموني"، أن التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات سيسهم في تدريب مهندسي المحافظة على استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، إلى جانب إعداد كوادر شبابية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

واستعرضت الدكتورة هبة صالح، أبرز المبادرات والبرامج التي ينفذها المعهد من خلال مركز إبداع مصر الرقمية بالزقازيق، مؤكدة على استعداد المعهد لتوفير فرص تدريبية متقدمة لأبناء الشرقية بأسعار مناسبة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وشهد اللقاء حضور كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس شريف شرف مدير برنامج التدريب الاحترافي بـ ITI، والدكتور أيمن لطفي مدير مركز إبداع مصر الرقمية بالشرقية، إلى جانب عدد من المهندسين والفنيين بالمركز.

وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لتعزيز التعاون المشترك في المرحلة المقبلة، بما يخدم أهداف التحول الرقمي والتنمية التكنولوجية في مصر.





