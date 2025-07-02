الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام عمليات توريد محصول القمح المحلي لمواقع التخزين المنتشرة بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الكميات الموردة أمس بلغت 164 طنًا و150 كيلوجرامًا، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 600 ألف و104 أطنان و581 كيلوجرامًا من القمح.

وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة اليومية والميدانية لعمليات التوريد لضمان تحقيق المستهدف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.

وأوضح المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المحافظة تضم حقولًا إرشادية متعددة، منها 56 حقلًا فرديًا في الأراضي القديمة، و7 حقول فردية في الأراضي الجديدة على مساحة فدان واحد لكل منها، و15 حوضًا سمكيًا إرشاديًا بمساحة 410 أفدنة و8 حقول فردية في الأراضي الملحية.

وشدد المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بمواقع التخزين، والتي تشمل توفير عروق خشبية طبالي داخل الشون وخلو المواقع من أي محاصيل زراعية أخرى، ووجود ميزان بسكول معتمد أو طبلية بقدرة لا تقل عن حمولة سيارة نقل وتوافر وسائل الحماية من الحرائق ووجود مكتب إداري داخل سور التخزين.

وأكدت المحافظة استمرار جهودها لتسهيل أعمال التوريد وضمان سلامة التخزين، دعمًا لمزارعي الشرقية وتحقيقًا لمستهدفات الدولة في موسم حصاد القمح.