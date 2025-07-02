السيطرة على حريق محدود بشارع 3/7 الترفيهي في بورسعيد - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سيطر رجال إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، على حريق محدود، اليوم الأربعاء، بشارع 3/7 السياحي الترفيهي.

تلقت الحماية المدنية، بلاغًا باندلاع حريق بشارع 3/7 السياحي الترفيهي، وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقاله إلى أماكن أخرى متواجدة في نطاق الشارع من كافتيريات ومطاعم ومكتبة مصر العامة.

وتبين من المعاينة الأولية المبدئية، أن الحريق نشب في تجمع للقمامة في الشارع انتقل إلى بعض النباتات والأشجار في الشارع، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحريق وأسبابه.

ويقع شارع 3/7 بالشارع الموازي لشارع عاطف السادات بين حديقة المنتزة ومكتبة مصر العامة، هو أول شارع سياحي ترفيهي بالمحافظة حيث أنه مصممًا على أحدث طراز معماري.