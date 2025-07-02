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الجثمان داخل المسجد.. تأجيل جنازة أحمد عامر لتوقيع الكشف من الطب الشرعي

03:04 م الأربعاء 02 يوليو 2025
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    جنازة أحمد عامر (2)
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    جنازة أحمد عامر (1)
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    تجهيز قبر احمد عامر (5)
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    تجهيز قبر احمد عامر (3)
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    تجهيز قبر احمد عامر (7)
  • عرض 25 صورة
    تجهيز قبر احمد عامر (4)
  • عرض 25 صورة
    جنازة أحمد عامر (2)
  • عرض 25 صورة
    جنازة أحمد عامر (3)
  • عرض 25 صورة
    جنازة أحمد عامر (1)
  • عرض 25 صورة
    وصول جثمان أحمد عامر إلى مسجد الحرايري بسمنود استعدادًا لتشييعه لمثواه الأخير
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    انهيار زوجة أحمد عامر (2)
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    انهيار زوجة أحمد عامر (3)
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    انهيار زوجة أحمد عامر (10)
  • عرض 25 صورة
    جنازة أحمد عامر (2)
  • عرض 25 صورة
    جنازة أحمد عامر (1)
  • عرض 25 صورة
    انهيار زوجة أحمد عامر (1)
  • عرض 25 صورة
    انهيار زوجة أحمد عامر (4)
  • عرض 25 صورة
    انهيار زوجة أحمد عامر (5)
  • عرض 25 صورة
    انهيار زوجة أحمد عامر (6)
  • عرض 25 صورة
    انهيار زوجة أحمد عامر (7)
  • عرض 25 صورة
    انهيار زوجة أحمد عامر (8)
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    انهيار زوجة أحمد عامر (9)
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الغربية- مروة شاهين:

أكد مصدر رفيع المستوى أن جنازة المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر تم تأجيلها بشكل رسمي، لحين توقيع الكشف الطبي من قبل مصلحة الطب الشرعي، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج تصريح الدفن.

وكان من المقرر أن تُشيع جنازة الفنان عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء من مسجد الحرايري بمدينة سمنود، إلا أن الإجراءات القانونية حالت دون ذلك، مما أدى إلى تأجيل الصلاة على الجثمان وسط حالة من الترقب والحزن بين الأهالي والمحبين.

ورحل أحمد عامر عن عالمنا صباح اليوم، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، حيث نُقل إلى مركز القلب بالمحلة الكبرى، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة.

وشهد محيط مسجد الحرايري توافد عدد كبير من الفنانين والجمهور، حيث حرص نجوم الغناء الشعبي، على رأسهم رضا البحراوي، محمود الليثي، حمو بيكا، وسعد الصغير، على حضور مراسم الوداع.

وسادت أجواء من الحزن الشديد بين أهالي سمنود بمحافظة الغربية، مسقط رأس الفنان الراحل، والذين عبروا عن حبهم الكبير له، مؤكدين أنه كان يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق رفيعة داخل الوسط الفني وخارجه.

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