قرار قضائي جديد في واقعة "طفل البلكونة" بالعاشر من رمضان

الشرقية - ياسمين عزت:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس والد طفل البلكونة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بالتعدي بالضرب على نجله الطفل ببلكونة منزلهم با بمدينة العاشر من رمضان.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل زوجة المتهم "والدة الطفل" بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، مع إصدار قرار بإيداع الطفل البالغ من العمر 10 أعوام، إحدى دور الرعاية بمدينة الزقازيق لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك بعد رصد مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر الأب وهو يعتدي بالضرب المبرح على نجله، في ظل تواجد الأم بجانبه داخل بلكونة المسكن بالمجاورة الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وأثبتت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية صحة الواقعة، وتبين أن الأب تعدى على الطفل بدعوى معاقبته على سرقة هاتف شقيقه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأب وزوجته، وحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قراراتها المشار إليها.