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بالصور- مشاجرة تُعطل جنازة أحمد عامر للمرة الثانية وسط زحام حاشد بالغربية

02:30 م الأربعاء 02 يوليه 2025
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الغربية – مروة شاهين:

تحولت أجواء الحزن أمام مسجد الحرايري بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، إلى حالة من التوتر، بعد نشوب مشاجرة بسبب التكدس الكبير للأهالي، ما أدى إلى تأجيل خروج جثمان المطرب الشعبي أحمد عامر للمرة الثانية.

وتسبب الزحام الشديد ومحاولات بعض المواطنين الاقتراب من موكب الجثمان، في وقوع مشادات تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، مما اضطر أسرة الراحل وعدد من المنظمين إلى تأجيل التشييع مؤقتًا حتى تهدأ الأوضاع خارج المسجد.

وكان من المقرر أن تُشيع جنازة الفنان أحمد عامر عقب صلاة الظهر، وسط حضور جماهيري حاشد، وبمشاركة عدد من نجوم الأغنية الشعبية، منهم رضا البحراوي، محمود الليثي، حمو بيكا، شحتة كاريكا، ورحمة محسن.

وكان الفنان قد توفي صباح اليوم بشكل مفاجئ، إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها أثناء عودته من إحياء حفل بمدينة المنصورة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالمحلة، إلا أنه فارق الحياة بعد ساعات من دخوله.

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