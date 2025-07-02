إصابة 7 بينهم 5 أطفال أشقاء في انقلاب سيارة بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

أُصيب 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الكرابلة المؤدي للطريق الصحراوي الغربي "أسوان – القاهرة"، بالقرب من مركز إدفو بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي ووجود مصابين في موقع الحادث.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحادث أسفر عن إصابة شخصين بالغين و5 أطفال أشقاء، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى النيل التخصصي بإدفو لتلقي العلاج اللازم.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: مصعب أحمد إسماعيل (35 عامًا)، وشقيقته صابرين أحمد إسماعيل (35 عامًا)، ولميس عادل نور (15 عامًا)، وأشقاؤها محمد (12 عامًا)، وأحمد (8 أعوام)، ووليد (7 أعوام)، ونور (عامان).

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.