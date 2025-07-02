"معركة القنابرة".. قتيلان و8 مصابين في مشاجرة دامية بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما، بينهما طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، فيما أصيب 8 آخرون بإصابات متفرقة بالجسد، في مشاجرة دامية اندلعت مساء الثلاثاء بقرية القنابرة التابعة لدائرة مركز شرطة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب مشاجرة عنيفة ووجود حالات وفاة وإصابات. وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين من التحريات الأولية مقتل كل من: علي صلاح عبد الجواد (27 عامًا)، والطفلة شمس بدوي رجب (13 عامًا).

كما أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من: رمضان منصور عبد الرحمن (50 عامًا)، طارق منصور عبد الرحمن (38 عامًا)، أحمد رجب شعبان (36 عامًا)، محمد رجب شعبان (25 عامًا)، محمود خلف سالم (27 عامًا)، محمد علاء علي (13 عامًا)، حسام حامد علي (25 عامًا)، وأحمد منصور علي، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.