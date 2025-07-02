تأجيل تشييع جنازة الفنان أحمد عامر بسمنود لحين صدور تصريح الدفن

الغربية – مروة شاهين:

شهد محيط مسجد الحرايري بمدينة سمنود، حالة من التوتر بعد تأجيل مراسم تشييع جثمان المطرب الشعبي أحمد عامر، وذلك لحين صدور تصريح الدفن الرسمي من الجهات المختصة.

وأعلن إمام المسجد عبر مكبرات الصوت أمام جموع المشيعين، أن تشييع الجنازة لن يكون في الموعد المحدد وسيتأخر قليلا، بسبب تأخر وصول تصريح الدفن، مطالبًا الحاضرين بالصبر والانتظار حتى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتوافد عدد كبير من أهالي المدينة ومحبي الفنان الراحل، إلى جانب حضور عدد من نجوم الأغنية الشعبية، بينهم رضا البحراوي ومحمود الليثي وحمو بيكا وشحتة كاريكا، استعدادًا للمشاركة في تشييع الجنازة بمقابر الصعيدي بمسقط رأسه في سمنود.

وكان أحمد عامر قد توفي صباح اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات المحلة، لكنه فارق الحياة بعد ساعات من دخوله المستشفى.