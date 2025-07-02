جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز قام بتنفيذ عدة فعاليات بجنوب سيناء في المجالات البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح رئيس مركز البحوث في تصريح اليوم، أنه جرى تنظيم ورشة عمل لتوثيق المؤشر الجغرافي لزيت زيتون برأس سدر، بالتعاون مع جمعية أبوصويرة ومديرية الزراعة بجنوب سيناء، واستعرضت الورشة الخصائص الفريدة للمنتج المرتبطة بالتربة والمناخ المحلي، إلى جانب الجوانب الفنية والتشريعية لتسجيله كمؤشر جغرافي يدعم صغار المزارعين، ويرفع القيمة التسويقية محليًا ودوليًا.

وأكد على التزام المركز برؤية وطنية لتحقيق الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة، تحت شعار "استعادة الأرض.. إطلاق العنان للفرص"، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ مشروعات في مكافحة التصحر على أرض المحافظة، ومن بينها تنمية المجتمعات البدوية، واستخدام المياه غير التقليدية، استعادة الأراضي المتدهورة مع التأكيد على الشراكات المحلية والدولية في تنفيذ هذه الرؤية.

وتابع : كما يواصل المركز تنفيذ مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" لدعم المزارعين، وشملت الزيارات مناطق مثل سهل القاع وأسلا وعريق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني حول زراعة النخيل، والوقاية من الآفات، وتجهيز التربة، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء.

وأعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في وادي فيران وسانت كاترين بدعم من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، موضحًا أن المرحلة تضمنت مشروعات "حصاد المياه، محطة تحلية، صوب زراعية، تربية دواجن، مناحل عسل"، مع مشاركة مجتمعية كبيرة من شيوخ القبائل المحليين.

ولفت إلى أنه جرى تنظيم الورشة الوطنية الرابعة لمشروع جيمس وأفريقيا " المرحلة الثانية" بمدينة شرم الشيخ، لدعم الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد تحت عنوان " استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في دعم اتخاذ القرار لإدارة الموارد الطبيعية والزراعة المستدامة"، وجرى خلالها استعراض أدوات مثل منصة MISBAR لرصد الموارد المائية، و MISLANDلتدهور الأراضي، و GuetCrop للزراعة الموسمية، وتطبيقات الري الذكي، وتشخيص الأمراض، واختُتمت بجولة ميدانية في رأس سدر لتطبيق التقنيات عمليًا.