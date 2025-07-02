أمطار في عز الصيف.. استمرار جهود شفط المياه من شوارع المنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

تواصل رئاسة مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، برئاسة وحيد صلاح عبد ربه، جهودها لليوم الثاني على التوالي في التعامل مع آثار موجة الطقس السيئ، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الكسح وماكينات الشفط لشفط مياه الأمطار المتراكمة في شوارع المدينة والمركز، وذلك لمنع حدوث تكدسات مرورية وتسهيل حركة المواطنين.

وكانت مناطق متفرقة من مركز تلا قد شهدت خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى تراكم كميات من المياه في الطرق الرئيسية والفرعية. وعلى الفور، وجّه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال الشفط بشكل ميداني.

وانتشرت فرق العمل التابعة لمجلس المدينة في الشوارع والميادين، بإشراف مباشر من سكرتير عام المركز، وغرفة العمليات والأزمات، وبمشاركة مهندسي الكهرباء والمشروعات، وإدارات تحسين البيئة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان سرعة الانتهاء من عمليات السحب وإعادة الأمور إلى طبيعتها.





