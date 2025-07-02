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حالة وفاة و11 إصابة.. توجيه عاجل من محافظ الدقهلية بعد حادث طريق جمصة

01:06 م الأربعاء 02 يوليو 2025

طارق مرزوق

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الدقهلية – رامي محمود:

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توجيهًا عاجلًا بسرعة التعامل مع تداعيات حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق رافد (المنصورة – جمصة)، نتيجة انفصال العجلة الخلفية اليسرى، ما أسفر عن وفاة أمين شرطة وإصابة 11 آخرين بإصابات متفرقة.

وكلف المحافظ غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق الفوري مع كافة الأجهزة المعنية، والتوجيه بانتقال فرق الطوارئ إلى موقع الحادث للتعامل السريع مع الموقف.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الدقهلية، فقد هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور الإبلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم إيداع جثمان المتوفى – ويعمل أمين شرطة – في ثلاجة المستشفى لحين إنهاء إجراءات الدفن بعد إخطار النيابة العامة.

وأكد البيان أن فرق العمل الميدانية من كافة الجهات المختصة، وفي مقدمتها هيئة الإسعاف، باشرت أعمالها على الفور، وتم رفع السيارة من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية.

وطمأنت محافظة الدقهلية المواطنين بأن الوضع تحت السيطرة، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، ومؤكدة أن الأخبار الرسمية يتم نشرها فقط عبر الصفحة الرسمية للمحافظة. كما أعلنت عن استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على الأرقام التالية:

0502316644 – 0502314880 – 0502327792 أو عبر الرقم 114 من التليفون الأرضي.

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طارق مرزوق حادث طريق جمصة الدقهلية
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