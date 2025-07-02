جثة و11 مصابًا في حادث مروع على طريق جمصة بالدقهلية

الدقهلية -رامي محمود:

لقى مواطن مصرعه وأصيب 11 آخرين جراء انقلاب سيارة ميكروباص على رافد (المنصورة ـ جمصة) أمام المنطقة اللوجيستية بزمام مركز طلخا اليوم الأربعاء، وجرى إيداع جثمان المتوفى والمصابين بمستشفى المنصورة الدولي.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص علي طريق جمصة المنصورة أمام المنطقة اللوجستية بطلخا قادم من ناحية مدينة جمصة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة العقيد محمد فوزي، رئيس المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص قادم من جمصة في اتجاه مدينة طلخا أمام المنطقة اللوجيستية نتيجة انفصال العجلة اليسرى من الخلف، ما تسبب في انقلاب السيارة واصطدامها بالنيوجيرسي بمنتصف الطريق مما تسبب في وفاة أمين شرطة وإصابة 11 شخص .

جرى نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة. أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.