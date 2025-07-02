الغربية – مروة شاهين:

وصل قبل قليل جثمان المطرب الشعبي الشاب أحمد عامر إلى مسجد الحرايري بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، استعدادًا لتشييع جنازته عقب صلاة الظهر، ودفنه بمقابر الصعيدي وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء ومحبيه.

وشهد محيط المسجد توافد عدد من نجوم الفن الشعبي، من بينهم رضا البحراوي، ومحمود الليثي، وحمو بيكا، وشحتة كاريكا، للمشاركة في وداع زميلهم الراحل، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة بعد ساعات من دخوله أحد مستشفيات المحلة عقب شعوره بوعكة صحية شديدة أثناء عودته من إحياء حفل بمدينة المنصورة.

وكان الفنان الراحل قد كتب قبل وفاته بساعات منشورًا على حسابه الرسمي عبر "فيسبوك" اعتذر فيه عن ارتباطاته الفنية المقبلة بسبب حالته الصحية، طالبًا من جمهوره الدعاء له، مما ضاعف من وقع الصدمة بعد إعلان نبأ وفاته.

وسيُشيّع الجثمان بعد صلاة الظهر من المسجد إلى مقابر الأسرة بمسقط رأسه في مدينة سمنود، وسط حالة من الحزن الكبير في أوساط أسرته ومحبيه.