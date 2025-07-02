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3 مصابين في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية بالسويس

12:12 م الأربعاء 02 يوليه 2025

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السويس- حسام الدين أحمد:

أصيب 3 أشخاص اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة نصف نقل وأخرى ثلاجة على طريق "السويس - الإسماعيلية"، ونقل إسعاف السويس المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي السيارات يفيد حدوث تصادم بين سيارتين على طريق "الإسماعيلية- السويس" بعد نفق الشهيد أحمد حمدى.

وأفادت المعاينة أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، حيث اصطدام سائق السيارة الثلاجة في السيارة النصف نقل خلال تجاوز دوران بالطريق ما أدى لتهشم مقدمة السيارتين.

ورفعت إدارة مرور السويس آثار الحادث من حرم الطريق مع إعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي على طريق "الإسماعيلية- السويس" مجددا.

وقال مصدر طبي مسؤول إن قسم الطوارئ بمجمع طبي السويس استقبل المصابين الثلاثة، وتراوحت إصابتهم أولوية أولى وثانية حيث لحقت بهم كسور في الأطراف وسحجات ويعاني المصابون من أعراض ما بعد الارتجاج، مع انخفاض درجة وعي أحد المصابين.

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