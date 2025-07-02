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مصرع 3 وإصابة 4 آخرين في حادث مروع على صحراوي المنيا

11:43 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

انقلاب سيارة ربع نقل

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المنيا- جمال محمد:

لقي 3 عمال مصرعهم، وأصيب 4 آخرين بكسور وجروح متفرقة، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بمواد البناء، اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالقرب من مركز سمالوط، مما أسفر عن وقوع وفيات ومصابين.

تم الدفع بسيارات الإسعاف، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين وفاة كل من: حسن أحمد، 43 عاما، حسين سعيد، 23 عاما، وآخر مجهول الهوية.

كما أصيب: فتوح محمد أحمد، 54 عاما، محمد حسن، 32 عاما، عرفة عيد 35 عاما، رضا عبد الظاهر 41 عاما، جميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارة.

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