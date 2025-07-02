4 مفقودين.. القصة الكاملة لحادث غرق حفار "آدم مارين 12" بالبحر الأحمر

محافظات - مصراوي:

غرق حفار البترول "آدم مارين 12" مساء أمس الثلاثاء، أثناء سحبه بواسطة قاطرة بحرية إلى موقع عمل جديد في منطقة جبل الزيت شمال مدينة رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

كان على متن الحفار 30 شخصًا من العاملين والفنيين، وأسفر الحادث عن إنقاذ 22 شخصًا وانتشال 4 جثامين، فيما تتواصل جهود البحث عن 4 مفقودين.

جهود الإنقاذ

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة البحر الأحمر، تلقى بلاغًا، الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، يتضمن إغاثة من بارج بحري عبارة عن قاطرة بحرية لنقل المعدات والأفراد والأجهزة المتخصصة للعمل في الحفر داخل البحر بمنطقة جبل الزيت برأس غارب.

جرى التنسيق بين كافة الجهات المعنية وعلى رأسها القوات المسلحة، التي أصدرت تعليماتها بسرعة تحرك قطعة بحرية من إحدى القواعد بالبحر الأحمر، ما ساهم في إنقاذ معظم المواطنين.

ودفعت شركة بترول خليج السويس جابكو إحدى الوحدات البحرية التابعة لها والمجهزة لتقل عددا من الغواصين إلى موقع غرق حفار البترول بمنطقة جبل الزيت، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين من طاقم الحفار الغارق.

وكشفت وزارة الصحة فى بيان لها، أنها وجهت 27 سيارة إسعاف، منها 20 سيارة إلى موقع الحادث، و7 سيارات إلى مطار الجونة، حيث تم نقل 4 مصابين جواً، و18 مصاباً آخرين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الجونة، فيما تم نقل 4 حالات وفاة إلى مستشفى الغردقة العام.

من جانبه، وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، موضحا فى بيان له، أنه كان في استقبال بعض الحالات التي جرى نقلها بشكل عاجل، عبر طائرتين إلى مطار الجونة، لسرعة تقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم داخل مستشفى الجونة بمدينة الغردقة، إذ تتطلب حالتهم سرعة إجراء الفحوصات اللازمة والرعاية، كما أجرى مع بعض الناجين أحاديث ودية للاطمئنان على صحتهم فور وصولهم إلى الشاطئ.

في السياق ذاته، زار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد جبران، وزير العمل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، المصابين الناجين من الحادث بالمستشفى في الغردقة، واستمعا الوزيران إلى شرح من الفريق الطبي حول الحالة الصحية لكل مصاب، واطمأنا على توفير الرعاية الطبية الكاملة وسير مراحل العلاج، كما تحدثا مع عدد من الناجين الذين سردوا تفاصيل اللحظات العصيبة أثناء غرق الحفار، ووجه الوزيران لهم التحية على شجاعتهم وتحملهم للظروف القاسية.

تأثير الحادث على قناة السويس

وعن تأثير غرف الحفار على حركة السفن فى قناة السويس، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بحادث غرق الحفار ADMARINE12 بمنطقة جبل الزيت بمدخل خليج السويس والذي يبعد 130 ميل بحري عن المدخل الجنوبي لقناة السويس بالبحر الأحمر.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، وعدم تأثرها بالحادث الذي وقع خارج نطاق المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأوضح أن مركز إدارة الأزمات والكوارث التابع للهيئة يتابع عن كثب تطورات الحادث ضمن مهامه في التنسيق مع الجهات الخارجية في إدارة الأزمات التي تقع خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة.

بدورها، شكلت نيابة البحر الأحمر، فريقًا من وكلاء النيابة للانتقال الفوري إلى موقع الحادث ومتابعة التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد عبدالمحسن، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، وذلك للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، والتحقيق في مدى الالتزام بإجراءات السلامة المهنية أثناء سحب الحفار عبر القاطرة البحرية.

ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال عدد من المصابين الناجين بعد استقرار حالاتهم الصحية.

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